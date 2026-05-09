PSG : Dembélé et Hakimi fêtent les 10 ans du CUP
Ce sont des images qui font chaud au cœur quand on est un supporter. Ce samedi après-midi, à l’occasion des 10 ans du CUP au Parc des Princes, Ousmane Dembélé et Achraf Kakimi était avec le groupe pour célébrer l’événement. Et forcément, après une telle saison en championnat, ainsi qu’en Ligue des Champions, il fallait récompenser les efforts des stars parisiennes en chantant. « Eh Ousmane Ballon d’Or » a notamment été entendu dans les tribunes.
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"Eh Ousmane Ballon d’Or 🌕…" 🎶— Actu Foot (@ActuFoot) <a href="https://twitter.com/ActuFoot/status/2053171713198764229?ref_src=twsrc%5Etfw">May 9, 2026
Dembélé 🇫🇷 et Hakimi 🇲🇦 sont présents avec le CUP ce soir pour fêter les 10 ans du groupe ! ❤️💙 pic.twitter.com/7M6c1gwhwt
Comme l’an passé, les coéquipiers du natif de Vernon auront l’honneur de disputer une finale de C1, mais cette fois, face à Arsenal. Cette qualification sur la dernière marche fait évidemment la joie des fans dans la capitale et le rendez-vous le plus important de la saison est fixé pour le CUP : le 30 mai à Budapest.
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