L’Argentine organise un match amical improbable

La Coupe du monde débute dans trois mois. De ce fait, les sélections vont commencer leur préparation pour le tournoi mondial dès le rassemblement de mars. Et alors que plusieurs nations ont programmé des matches intéressants, l’Argentine a bâclé cette trêve internationale. Alors que les champions du monde en titre devaient affronter l’Espagne dans le cadre de la Finalissima, les conflits dans le Moyen-Orient et l’incapacité de trouver un lieu de remplaçement au Qatar ont eu raison de cet affrontement entre Lamine Yamal et Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Et alors que la Pulga devrait rejouer en Argentine lors du prochain rassemblement avec un match amical contre le Guatemala, l’Albiceleste aurait programmé un autre match assez invraisemblable comme le rapporte le média argentin TyC Sports. Selon cette source fiable, les hommes de Lionel Scaloni ont acté un match amical face…à la Mauritanie. Une information confirmée par l’AFA, qui a confirmé la tenue de cette rencontre. Sélection assez modeste sur le sol africain, la 115e nation au classement FIFA va jouer face à l’Albiceleste le 27 mars à La Bombonera. Une rencontre de gala pour les Mourabitounes. Reste à savoir si cela permettra aux Argentins de se préparer de manière optimale avant leur match d’ouverture à la prochaine Coupe du monde face à l’Algérie.