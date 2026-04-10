OM : Stéphane Richard n’entrera pas en fonction tout de suite…

C’est désormais officiel. Stéphane Richard a été officiellement intronisé au poste de président de l’Olympique de Marseille. L’ancien PDG d’Orange succèdera à Alban Juster, mais pas tout de suite. Le nouvel homme fort du club phocéen a indiqué qu’il n’entrera en fonction qu’au début du prochain exercice.

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«Je ne prendrai mes fonctions que le 2 juillet. On va mettre en place avec Alban (Juster) et Medhi (Benatia) une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction», a-t-il confié en conférence de presse.