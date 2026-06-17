Coupe du Monde : audience TV record pour la France face au Sénégal !

L’Équipe de France a réussi son entrée dans la Coupe du Monde 2026 sur le terrain, mais également sur le petit écran. Diffusée mardi soir à 21h en prime time sur M6, la victoire maîtrisée des Bleus face au Sénégal (3-1), sublimée par un doublé de Kylian Mbappé, a rassemblé les foules et signé la meilleure audience pour un premier match du tournoi depuis l’édition 2014. Les chiffres communiqués donnent le tournis et confirment l’attachement indéfectible des Français à leur équipe nationale : plus de 24 millions de curieux ont regardé au moins une partie de la rencontre. L’audience moyenne s’est fixée à un impressionnant total de 14 millions de téléspectateurs, balayant ainsi les scores des entrées en lice de 2018 et 2022 avec une nette augmentation de 11 %.

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Cette hégémonie tricolore s’est fait ressentir sur toutes les tranches d’âge. M6 affiche en effet une couverture de 61 % auprès de l’ensemble du public, grimpant à 79 % sur la cible des 25-49 ans, et atteignant même des sommets vertigineux à 85 % chez les 15-34 ans. Ce démarrage en trombe est un immense coup de force pour le diffuseur et annonce une ferveur populaire qui ne devrait faire que croître au fil du tournoi. Les supporters des Bleus sont déjà totalement investis dans cette nouvelle campagne mondiale et ont assurément déjà coché la prochaine date sur leur programme TV du Mondial. Lundi soir, pour la deuxième affiche face à l’Irak, l’audience promet d’être à nouveau au rendez-vous malgré un coup d’envoi tardif programmé à 23 heures.