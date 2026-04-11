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Bundesliga

Angelo Stiller va affoler l’été de Stuttgart

Par Tom Courel
1 min.
Angelo Stiller @Maxppp

Angelo Stiller va-t-il faire ses bagages en juin prochain ? À ce jour, le milieu de terrain de Stuttgart fait le bonheur des fans en Allemagne. Il démontre de belles prouesses (un but et huit passes décisives cette saison), mais la formation de Bundesliga (4e) ne sait toujours pas quel choix de carrière il fera cet été. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Allemand fait d’ailleurs douter son club selon les informations de BILD.

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Il devra donc étudier son cas avec rigueur puisque Chelsea a observé le jeune joueur, tout comme Manchester United l’année dernière. Le média local parle même d’un transfert à 50 M€. Une somme qui pourrait vite étourdir les clubs anglais. De son côté, Stuttgart sait qu’il faut renflouer les caisses pour se permettre une nouvelle excellente prochaine saison, afin de rester sur la même lancée qu’en 2024-2025 (vainqueur de la Coupe d’Allemagne). Reste à savoir s’il sera encore sous les ordres de Sebastian Hoeness lors du prochain exercice. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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