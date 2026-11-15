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Ravenna : le tweet humoristique de Ronaldinho après son comeback

Par Valentin Feuillette
2 min.
Ronaldinho @Maxppp
Ravenna 2-0 Forlì

Ronaldinho a savouré ses retrouvailles avec les terrains. Après avoir disputé une rencontre officielle pour la première fois depuis onze ans avec Ravenne, face à Forlì, le Brésilien a partagé son émotion sur X dans un long message. « Très heureux de retrouver la compétition officielle… Je me suis reposé quelques années, mais maintenant, il est temps de revenir (rires). Blague à part, c’était magnifique de vivre cette journée merveilleuse avec mes coéquipiers et un stade plein ! C’est sans aucun doute un moment particulier dans ma vie », a-t-il écrit.

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Ronaldinho
Mt feliz em voltar a disputar uma partida oficial... Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar kkkkkk brincadeiras a parte, foi mto bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio!!! Com toda certeza um momento especial na minha vida... vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial…Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo!!! Tenho certeza que estamos no caminho certo…
Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga... Nos vemos em breve família
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L’ancien Ballon d’Or 2005 a également expliqué ce qui l’avait poussé à relever ce défi à 46 ans. « Vous savez à quel point j’aime me lancer des défis et faire des choses différentes que personne ou peu de personnes ont réalisées. Cette adrénaline, l’odeur du terrain et le contact avec le ballon restent toujours particuliers… Merci à mes amis Lorenzo, Ignazio et Giuseppe Cipriani, ainsi qu’à toute l’équipe de Ravenne, d’avoir cru en ce rêve. Nous allons continuer à travailler pour conquérir l’Italie et le monde ! Je suis certain que nous sommes sur la bonne voie… Merci à tous les supporters pour cette soirée inoubliable, à ceux qui sont venus de loin pour me faire honneur et assister à un beau match de football, avec beaucoup d’engagement dans la quête de la montée. À très bientôt, la famille ! », a conclu le Brésilien.

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