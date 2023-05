L’OM mérite d’être champion pour Guy Roux

Légende du football français pour ses prouesses à la tête de l’AJ Auxerre, Guy Roux (84 ans) continue de suivre attentivement la Ligue 1 lors des ses temps libres. Invité sur les antennes d’Europe 1 ce vendredi, l’ancien entraîneur icaunais a livré son point de vue sur cette saison haletante du championnat de France, avant de rendre un bel hommage à l’OM. Selon lui, le club phocéen peut même encore rêver d’être champion à l’issue de la saison.

«Le vrai champion, si c’est Marseille, si c’est lui qui a le plus de points, il ne les a pas trouvé dans une pochette surprise ! Ce sera gagné. Le champion, c’est le champion, et le PSG peut être rattrapé. Lens et Marseille honorent bien le football français, a souligné la légende auxerroise, en amont du choc entre le club artésien et l’OM ce samedi (21h00). Ils le mettent au niveau des grands championnats, au moins autant que l’Italie et l’Allemagne de cette année.»

