Rennes : la boulette de Silistrie contre l’OM pour le but d’Amine Gouiri

L’Olympique de Marseille est en train de répondre présent face à Rennes, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Dans l’obligation de s’imposer face aux Bretons pour accrocher une place directe en Ligue Europa, les Marseillais ont rapidement ouvert le score grâce à Pierre-Emile Højbjerg. Il ne leur a ensuite pas fallu beaucoup de temps avant d’inscrire le but du break, grâce à Amine Gouiri.

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En effet, l’ancien Rennais a profité d’un Mathys Silistrie passif pour contrer son dégagement, avant que le ballon ne file directement au fond des filets. Une nouvelle réalisation qui permet à l’OM de respirer dans ce match à enjeux, alors que la gronde des supporters est loin d’être terminée.