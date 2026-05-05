Bayern Munich - Paris SG | Streaming : comment regarder le match en direct

Une merveille, un chef d’œuvre, une ode au football. Tout le monde a pris son pied devant l’exceptionnel Paris SG - Bayern Munich mardi dernier, un match devenu légendaire, parmi les meilleurs dans l’histoire de la Ligue des Champions. Et le plus incroyable dans tout ça, c’est qu’il y a de grandes chances que cela recommence ce mercredi, pour la demi-finale retour, à l’Allianz Arena. Car tout reste à faire, après le 5-4 fabuleux de l’aller qui laisse les deux équipes en vie. Le Bayern Munich, par la voix de son entraîneur Vincent Kompany, a déjà prévenu : il veut cette qualification plus que tout, et Kompany s’est dit prêt "à crever" sur le terrain en parlant de la mentalité de ses joueurs.

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La mentalité allemande, on l’a vue lorsque la bande à Kimmich est revenue de 5-2 à 5-4 au Parc des Princes. Surmotivée, prête à en découdre, elle attend de pied ferme le Paris SG dans son antre, qui va rugir de toutes ses forces. Il faudra remonter un but, et cela semble faisable au regard de la puissance offensive bavaroise, incarnée par Kane, Olise et Diaz. Sûr de ses forces, le Bayern croit en ses chances, mais attention, le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot. Déjà parce que cette saison, il est parti s’imposer sur la pelouse de Chelsea puis de Liverpool, lors des tours précédents. Ensuite parce que son entraîneur Luis Enrique n’a peur de rien ni de personne. Il ira à Munich avec la volonté d’imposer son jeu et ses idées, pour aller chercher la victoire.

Enfin, le PSG a l’opportunité de décrocher une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, ce qui serait un sacré exploit. La mission, si elle n’est pas impossible, s’annonce sacrément relevée. Parce qu’il manquera Achraf Hakimi, blessé lors de l’aller et forfait pour le retour, ce qui conduira Luis Enrique à modifier son onze de départ. Mais le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi en a vu d’autres. Cette nouvelle soirée excitante rentrera-t-elle dans l’histoire de la Ligue des Champions ? On a hâte de le découvrir.

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À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Bayern Munich-Paris SG ?

Vous vous demandez comment suivre cette rencontre sous haute tension ? Le coup d’envoi de cette demi-finale retour de l’UEFA Champions League entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sera donné ce mardi soir à 21h tapantes par l’arbitre de la rencontre. Pour ne rien rater des compositions d’équipes, de l’échauffement et de la tension qui monte dans les couloirs de l’Allianz Arena, il faudra vous brancher sur CANAL+, diffuseur officiel de l’événement. Le groupe crypté déploie les grands moyens avec une prise d’antenne précoce pour son émission d’avant-match afin de vous plonger au cœur de ce choc européen.

Regarder le match de foot Bayern Munich-Paris SG en streaming HD

Comme vous en avez pris l’habitude ces dernières années, il faudra vous connecter à CANAL+ pour profiter de cette rencontre de l’UEFA Champions League. Bayern Munich-Paris SG sera diffusé sur CANAL+ ce mercredi soir à 21h. Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, pour l’historique entre les deux équipes et pour le nombre de stars du ballon rond alignées au mètre carré, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir CANAL+.

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