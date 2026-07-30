Liga : le Barça n’a que 12 joueurs inscrits et aucune recrue !

Comme chaque été, les clubs espagnols se retrouvent confrontés au même casse-tête administratif. Entre les règles très strictes du contrôle financier de la Liga et les limites salariales imposées par le championnat, les formations ibériques recrutent mais peinent ensuite à enregistrer leurs nouvelles recrues. Une situation devenue presque habituelle, qui se règle souvent dans les toutes dernières heures du mercato. La saison passée, Getafe avait même débuté le championnat à San Mamés avec seulement 11 joueurs inscrits, un symbole des difficultés persistantes en Espagne.

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Selon les dernières informations de Marca, la situation est encore très préoccupante à seulement 17 jours du coup d’envoi de la Liga. Sur les 60 recrues déjà officialisées par les clubs de l’élite espagnole, seules six ont été enregistrées à ce jour. Plusieurs équipes sont donc contraintes d’attendre avant de pouvoir compter officiellement sur leurs nouveaux joueurs, faute de marge suffisante dans leur masse salariale. Comme la saison dernière, le FC Barcelone illustre une nouvelle fois parfaitement ces difficultés.

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0 gardien et aucune recrue

Les champions d’Espagne ne comptent actuellement que 12 joueurs enregistrés, et aucun gardien de but. Une situation étonnante qui inquiète encore une fois les supporters. Et à la question de savoir pourquoi Joan Garcia, titulaire toute la saison, n’est pas enregistré, il y a une explication. L’ancien portier de l’Espanyol avait bénéficié d’un enregistrement exceptionnel la saison dernière en raison de la longue blessure de Marc-André ter Stegen. Il doit désormais repasser par toute la procédure administrative. Comme lui, les recrues Karim Adeyemi et Anthony Gordon ne sont toujours pas inscrites.

Malgré ces contraintes, le Barça ne compte pas ralentir son mercato. Les Blaugrana souhaitent encore recruter un avant-centre ainsi qu’un latéral, tout en trouvant les solutions financières nécessaires pour enregistrer leurs nouvelles recrues. Un scénario qui rappelle les précédents mercatos catalans, où le club avait déjà attendu les derniers jours, voire les dernières heures, pour régulariser la situation de plusieurs joueurs. Une fois encore, les dirigeants barcelonais devraient donc jouer contre la montre avant la reprise du championnat.