OM : AVB dézingue Mediapro !

Mediapro n'a pas payé sa deuxième échéance de 172 M€ à la LFP, plongeant tout le football français dans l'embarras. Cette situation ubuesque place les clubs français dans une position plus qu'inconfortable. Et elle étonne forcément les acteurs de Ligue 1. La preuve avec André Villas-Boas qui a fait part de sa stupéfaction en apprenant la nouvelle.

« La news du diffuseur, c'est totalement étonnant, je n'ai jamais vu ça. Il a parlé comme le grand sauveur du foot français et maintenant il n'a pas l'argent pour payer le contrat. C'est quand même absurde. J'étais surpris que la Ligue ne se soit pas protégée avec des garanties bancaires. C'est surprenant de faire une offre pour le foot et derrière tu mets les clubs dans une situation de faillite économique avec une décision comme ça. Je ne sais pas comment ça va se finir, nous on fait confiance à la Ligue et aux clubs. Je rêve aussi d'une maison à Beverly Hills à 20 M€ mais si je n'ai pas l'argent je ne fais pas de propositions ! »