PSG : Ruiz et Mayulu forfaits face à Monaco en Ligue des Champions

Après son revers sur le terrain de Rennes (3-1) vendredi en championnat, le PSG va devoir relever la tête et passer en mode Ligue des Champions. Opposée à l’AS Monaco en barrage aller, mardi soir, la troupe de Luis Enrique devra montrer un meilleur visage que face aux Bretons pour espérer rallier les huitièmes de finale de la compétition. Pour ce premier acte de cette double confrontation franco-française, les Champions d’Europe en titre devront faire sans Fabian Ruiz, ni Senny Mayulu, d’après Le Parisien.

Le milieu espagnol de 29 ans n’a plus joué sous les couleurs parisiennes depuis le 20 janvier dernier contre le Sporting CP (défaite, 2-1) et se remet encore d’une blessure au genou. Il a cependant repris les séances individuelles. Quant à Mayulu, le jeune titi parisien poursuit ses soins depuis une gêne ressentie lors du succès éclatant face à l’Olympique de Marseille, le 8 février (5-0). Outre ces deux absents, Quentin Ndjantou est indisponible jusqu’à la fin de la saison. Malgré une petite gêne ressentie contre Rennes, Ousmane Dembélé devrait être présent pour le déplacement en Principauté.