HAC : Mathieu Bodmer et l’OM, les raisons d’un mariage impossible

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard est arrivé pour remplacer Pablo Longoria et le chantier s’annonce immense pour le dirigeant phocéen. Si une profonde refonte de l’effectif devrait encore avoir lieu, le dossier du nouveau directeur du football - pour remplacer Medhi Benatia - va également animer les prochaines semaines olympiennes. Ce lundi matin, La Provence affirme d’ailleurs que plusieurs noms sont actuellement en discussions. Florent Ghisolfi, Grégory Lorenzi, Julien Fournier ou encore Mathieu Bodmer seraient ainsi ciblés par l’état-major marseillais.

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Concernant le dernier nom cité, à savoir l’actuel directeur sportif du HAC, difficile d’imaginer la piste aller au bout. En effet, selon nos informations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, toujours focalisé sur son travail avec le club normand, n’a aucune intention de rejoindre l’OM. Pas vraiment surprenant quand on connait l’attachement de l’Ébroïcien pour le club de la capitale. Une chose est sûre, Bodmer, loué à juste titre pour ses accomplissements avec le club doyen, continue d’attiser les convoitises.