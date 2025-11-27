Menu Rechercher
Le journaliste clashé par Kylian Mbappé répond

Kylian Mbappé @Maxppp

Présent devant les journalistes mercredi soir après son quadruplé contre l’Olympiakos, Kylian Mbappé s’est un peu énervé lorsqu’un journaliste lui a posé une question qu’il n’a pas vraiment appréciée. « C’est une mauvaise question », a-t-il ainsi répliqué lorsque le journaliste en question, Miguel Angel Toribio, lui a demandé de s’exprimer sur la Mbappé-dépendance de l’équipe.

Dans son émission sur Radio Marca, le journaliste a tenu à relativiser et n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu. Bien au contraire, il a défendu le Français. « Je comprends Mbappé, je comprends ce qu’il voulait mettre en avant et ce qu’il voulait dire. Il ne voulait pas enlever du mérite à ses coéquipiers. Il a défendu ses partenaires. C’est un message de leader, de coéquipier, ça m’a plu. Et j’ai aimé que même si ma question ne lui a pas plu, il s’est exprimé avec éducation, en me regardant dans les yeux. Un autre aurait profité de sa position pour me couler. La façon dont Mbappé a répondu, c’est un 10/10, très éduqué. Il n’a juste pas aimé que ma question donne l’impression que je méprisais ses coéquipiers », a ainsi expliqué le journaliste.

