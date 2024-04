Leverkusen : le joueur du Real Madrid que veut absolument Xabi Alonso

Aussitôt sacré champion d’Allemagne (Leverkusen peut encore rêver d’un triplé C3 + Coupe d’Allemagne), Xabi Alonso garde l’esprit tourné vers l’avenir. Pas à l’abri de perdre plusieurs éléments cet été, le technicien espagnol ne veut pas subir la situation et multiplie les pistes pour la saison prochaine, notamment en défense centrale. Comme le rapporte le quotidien allemand BILD ce mercredi, le technicien de 42 ans aurait identifié un joueur du Real Madrid comme l’une de ses priorités.

Il ne s’agit pas d’Eder Militão, ni de David Alaba ou de Nacho Fernandez, mais plutôt de Rafa Marin (21 ans), grand espoir du club prêté à Alavés depuis l’été dernier. Auteur d’une grosse saison avec le club de la banlieue de Madrid (29 matches de Liga), Marin s’est érigé au rang des révélations de l’année en Espagne. Une montée en puissance qui pourrait inviter le Real Madrid à l’incorporer dans sa rotation, ou de le céder à nouveau, soit sous la forme d’un prêt, ou d’un transfert définitif avec une possible clause de rachat. À noter que Josip Stanisic, prêté à Leverkusen cette saison, retournera au Bayern Munich cet été, et que l’avenir de Jonathan Tah et Piero Hincapié reste toujours incertain. Des données qui pourraient ainsi pousser Leverkusen à passer la vitesse supérieure pour Marin.