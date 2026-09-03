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Luis Enrique : «un Parisien doit gagner le Ballon d’Or»

Par Hanif Ben Berkane
1 min.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a été amené à réagir à la récente déclaration de José Mourinho qui estimait qu’il ne fallait pas spécialement gagner la C1 ou la Coupe du Monde pour gagner le Ballon d’Or. Mais pour le technicien espagnol, c’est évident, un Parisien doit remporter le titre cette année, comme Ousmane Dembélé la saison dernière.

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«Je ne suis pas intéressé par ceux qui gagnent le Ballon d’Or. Pour moi, celui qui mérite le trophée ça doit être un joueur du PSG. On a des joueurs qui ont gagné la C1, il y a Fabian qui a aussi gagné le Mondial, Dembélé qui a gagné le dernier Ballon d’Or. Ça doit être un Parisien, mais c’est mon avis, je peux me tromper. Je ne suis pas intéressé par l’individuel, car le foot est un sport collectif.»

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