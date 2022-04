Liga : Alavés glane un succès précieux face au Rayo Vallecano

Pour se relancer dans la course pour le maintien en Liga, Alavés était dans l'obligation d'obtenir un résultat à domicile face à un Rayo Vallecano en mauvaise forme (aucune victoire depuis début février toutes compétitions confondues). Les Basques se sont imposés par la plus petite des marges (1-0) et stoppe sa série de quatre défaites de rang.

Après une première période très disputée mais sans changement au score, les Babazorros débloquaient la marque après la pause par le biais de Joselu sur un service de Manu Garcia (64e). Le club madrilène terminait même à 10 après le rouge écopé par Ivan Balliu (88e). Avec ce succès important, le Deportivo quitte la place de lanterne rouge et revient à quatre points du premier non-relégable, tandis que le Rayo reste bloqué au 14e rang.