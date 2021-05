Bordeaux : les mots forts de Yacine Adli

Quinzièmes avant le coup d'envoi de la 37e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux devaient à tout prix s'imposer contre le RC Lens à la maison pour faire un grand pas vers le maintien. Au Matmut Atlantique, les Bordelais ont fait le job en l'emportant 3-0. Un succès qui permet au club au scapulaire d'être quatorzième au classement de L1 avec deux points d'avance sur le FC Nantes, dix-huitième, avant le dernier match.

Présent sur Canal + après la victoire, Yacine Adli a eu des mots forts au moment d'évoquer la saison 2020/21 du club bordelais : «on a fait une saison de merde, catastrophique. Aujourd'hui, si on est dans cette situation, ce n'est pas normal. Maintenant, on y est. Il fallait que tout le monde prenne ses responsabilités, on l'a fait aujourd'hui. On va essayer de mettre le dernier coup de collier à Reims parce que franchement, c'est une saison à oublier. On espère la mettre de côté.» A Reims dimanche prochaine, le FCGB jouera très gros.