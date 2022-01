Éric Cantona critique fortement le Mondial au Qatar

Dans un entretien exclusif accordé au Daily Mail, dans le cadre du lancement de sa nouvelle entreprise LookingFC, proposant des voyages autour du football, Éric Cantona, ancienne gloire de Manchester United à la langue bien pendue est revenue sur la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Beaucoup de polémiques quant à l'attribution de cette compétition ou aux conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades ont fait leur apparition dès l'attribution de cette Coupe. Pour lui : «les Coupes du Monde devraient être attribuées aux pays qui ont la possibilité d'avoir un impact durable et de développer le football au sein de leur population, tant masculine que féminine. Au Qatar, il n'y a rien. »

The King dénonce une société de plus en plus tournée vers la rentabilité économique que sur le développement du sport en lui même : «le Qatar, ce n'est pas le pays du football. Je ne suis pas contre l'idée d'organiser une Coupe du monde dans un pays où il est possible de développer et de promouvoir le football, comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis dans les années 90. Mais au Qatar, la vérité est que ce potentiel n'existe pas. Il n'y a rien. Je pense que c'est seulement une question d'argent. Ce n'est qu'une question d'argent et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible. Et des milliers de personnes sont mortes. Et pourtant, nous allons fêter cette Coupe du monde.». Il conclut en affirmant que le football est basé sur la méritocratie, qu'il est même le seul endroit où tout le monde à sa chance, et qu'il estime que la société qatarienne ne connaît pas ce principe.