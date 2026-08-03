PSG : Khalil Ayari va être envoyé en prêt à Dunkerque

Quelques jours seulement après avoir intégré le groupe professionnel de Luis Enrique, Khalil Ayari (21 ans) va être envoyé en Ligue 2 par le PSG, selon L’Équipe. En effet, le club double champion d’Europe en titre a trouvé un accord avec Dunkerque pour le prêt de l’ailier tunisien.

La suite après cette publicité

International tunisien (4 sélections), Ayari n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première du Paris Saint-Germain pour le moment. Il faisait toutefois partie du groupe tunisien convoqué par l’ex-sélectionneur Sabri Lamouchi pour la Coupe du Monde 2026, où il n’a pas joué le moindre match.