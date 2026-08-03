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Ligue 1

PSG : Khalil Ayari va être envoyé en prêt à Dunkerque

Par Kevin Massampu
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Quelques jours seulement après avoir intégré le groupe professionnel de Luis Enrique, Khalil Ayari (21 ans) va être envoyé en Ligue 2 par le PSG, selon L’Équipe. En effet, le club double champion d’Europe en titre a trouvé un accord avec Dunkerque pour le prêt de l’ailier tunisien.

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International tunisien (4 sélections), Ayari n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première du Paris Saint-Germain pour le moment. Il faisait toutefois partie du groupe tunisien convoqué par l’ex-sélectionneur Sabri Lamouchi pour la Coupe du Monde 2026, où il n’a pas joué le moindre match.

Pub. le - MAJ le
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