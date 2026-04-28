La grosse tirade de Thierry Henry sur PSG-Bayern

La planète foot s’est régalée devant ce PSG-Bayern (5-4). Une rencontre riche en buts, en spectacle, avec des stars qui ont répondu présentes et ont brillé sur la pelouse du Parc des Princes. Thierry Henry a lui aussi apprécié cette demi-finale aller, comme il l’a fait savoir sur le plateau de CBS.

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« On disait récemment qu’on voyait des équipes qui ne prennent pas de risques, des joueurs qui ne dribblent pas, des équipes qui jouent pour ne pas perdre au lieu de gagner. Ce soir, il y a eu beaucoup de prises de risques, donc si tu avais ta casquette pro-défensive oui, tu peux devenir fou… Mais moi je m’en fous ! On se plaint depuis un ou deux ans que le football est ennuyeux, ce match ne l’était pas ! Si on met de côté le côté professionnel - oui on va devoir analyser des choses - je me suis amusé, et je pense que tout le monde s’est amusé à la maison aussi », a indiqué le Français. Le message est passé.