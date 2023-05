TransferRoom, outil de poids pour les joueurs sur le mercato !

Inauguré en 2017, TransferRoom permet aux joueurs professionnels d’accéder à la mise en relation d’un réseau d’agents de confiance (plus de 300 représentants vérifiés sur la plateforme). En France, plus de 100 transferts ont été effectués par l’intermédiaire de la plateforme utilisée notamment par 31 clubs parmi lesquels le PSG, le LOSC, l’OM et Lens. Au niveau international, TransferRoom a facilité plus de 3000 transferts, dont ceux de Carlos Alcaraz à Southampton ou encore d’Antoine Semenyo de Bristol City à Bournemouth.

Un vrai outil de choix pour les joueurs comme l’explique Jonas Ankersen le PDG et cofondateur de la plateforme. «La révolution numérique a permis aux gens de faire des choix éclairés dans tous les domaines de leur vie, en leur donnant un accès instantané à des données fiables et la possibilité de communiquer directement avec ceux qui leur offrent des services. Aujourd’hui, TransferRoom donne aux footballeurs le même pouvoir.»

