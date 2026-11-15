Espagne : l’Angleterre a mis fin à une série espagnole de 525 jours

La série a pris fin pour l’Espagne de Luis de la Fuente. Battue par l’Angleterre (2-3) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, la Roja a concédé sa première défaite depuis 525 jours. Une chute rare pour une sélection qui avait pris l’habitude d’enchaîner les succès ces derniers mois. Depuis l’arrivée de Luis de la Fuente à sa tête, l’Espagne n’avait perdu que quatre de ses 55 rencontres disputées.

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Il fallait remonter au 8 juin 2025 pour retrouver la trace du précédent revers espagnol. Ce jour-là, la Roja s’était inclinée face au Portugal en finale de la Ligue des Nations, après un match nul spectaculaire (2-2) et une séance de tirs au but remportée par les Lusitaniens. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers avaient alors privé l’Espagne d’un nouveau trophée, avec notamment un penalty manqué par Álvaro Morata. Cette fois, ce sont les Anglais qui ont mis fin à l’impressionnante invincibilité espagnole.