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Barça : la visite médicale de Gordon est calée

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Anthony Gordon avec Newcastle @Maxppp

Antohny Gordon sera bientôt un joueur du FC Barcelone. Hier soir, l’optimisme était de mise et un accord avait été trouvé sur les conditions d’un transfert (70 M€ + 10 M€ de bonus). Selon les informations de Sport, l’international anglais, qui participera à la Coupe du Monde avec les Three Lions, va atterrir à 14h20 à bord d’un vol privé en provenance de Newcastle.

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Sa visite médicale se déroulera dans la foulée, et l’officialisation du transfert pourrait intervenir dans la soirée. Un superbe coup réalisé par le club catalan, aussi bien pour sa rapidité que pour la concurrence battue (Bayern Munich, Chelsea).

Pub. le - MAJ le
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