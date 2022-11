Amical : la Turquie s'impose dans la douleur face à la République Tchèque

Non qualifiées pour la Coupe du Monde, la Turquie et la République Tchèque se retrouvaient ce samedi à l'occasion d'une rencontre amicale. Pour l'occasion, Stefan Kuntz, le sélectionneur turc, avait décidé d'aligner un 3-4-3, titularisant notamment le Marseillais, Cengiz ünder. De leur côté, les Tchèques se présentaient dans un 4-2-3-1, composant notamment avec les absences de cadres tels que Patrick Schick et Tomáš Vaclík.

La suite après cette publicité

Après sa victoire face à l'Écosse (2-1) il y a quelques jours, la Turquie a récidivé, disposant de leur adversaire sur le même score (2-1). Enes Ünal avait permis aux locaux d'ouvrir le score (31e, 1-0), avant que Václav Černý n'égalise pour la République Tchèque (56e, 1-1). À 20 minutes du terme, Hakan Çalhanoğlu, passeur décisif sur le premier but, se muait cette fois en buteur pour offrir un deuxième succès consécutif à la sélection au croissant (70e, 2-1).