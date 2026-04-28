Congo : un nouveau scandale de corruption éclabousse la CAF

Un nouveau scandale secoue la Confédération africaine de football (CAF), déjà fragilisée après la CAN 2025 et le procès en cours au TAS entre le Maroc et le Sénégal. Selon des révélations de Sport News Africa, près de 27 000 dollars auraient été virés directement sur le compte personnel de Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la fédération congolaise, après qu’il a modifié les coordonnées bancaires censées appartenir à son institution.

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Ces versements, effectués sans justificatifs, soulèvent de sérieuses interrogations sur les pratiques internes de l’instance dirigée par Patrice Motsepe. Déjà condamné par contumace dans son pays et visé par un mandat d’arrêt international, Mayolas est également dans le viseur de la FIFA, tout comme d’autres responsables de la fédération congolaise.