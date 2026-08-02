Atlético : le Barça ne lâche pas Julian Alvarez

Le dossier Julián Álvarez reste l’un des grands feuilletons de ce mercato. Alors que le FC Barcelone cherche toujours son futur numéro 9, le club catalan a fait de l’attaquant argentin une priorité et continue de travailler en coulisses avec l’Atlético de Madrid. Interrogé par SPORT lors du Final Four de la Kings League à Milan, Fabrizio Romano a confirmé que les négociations entre les deux clubs n’étaient pas rompues et qu’elles allaient se poursuivre dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Le journaliste italien estime toutefois que l’issue du dossier dépend davantage de la position des Colchoneros que de la volonté du Barça. « Ils vont tenter de recruter Julián, c’est certain. La conclusion de l’accord dépendra davantage de l’Atlético que du Barça, mais les négociations se poursuivront », a expliqué Romano. Le club catalan attend donc une ouverture dans ce dossier interminable, tout en gardant l’ambition de renforcer son secteur offensif avec un avant-centre de premier plan.