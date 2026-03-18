Le FC Barcelone torpille Newcastle : les réseaux s’enflamment

Les supporters du Camp Nou n’avaient plus assisté à un match de Ligue des champions depuis 2020 et, ce soir, ils en ont clairement eu pour leur argent. Pour son grand retour dans son enceinte en C1, le FC Barcelone recevait Newcastle après le nul 1-1 à l’aller en Angleterre, avec l’obligation de l’emporter pour filer en quarts de finale. Mission accomplie pour les Blaugrana, et avec la manière : un succès renversant 7-2, porté notamment par les doublés de Robert Lewandowski et Raphinha, ainsi que par les buts de Bernal, Lamine Yamal et Fermin Lopez. Après la gifle infligée aux Magpies, les internautes ont vivement réagi, entre admiration devant le festival offensif du Barça, moqueries envers Newcastle et éloges envers les offensifs catalans.