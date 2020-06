Les joueurs du PSG ont tout tenté pour convaincre Edinson Cavani

Son match face au Borussia Dortmund le 11 mars dernier dans un Parc des Princes confiné sera donc bel et bien le dernier d'Edinson Cavani sous les couleurs du PSG. El Matador va donc quitter le club parisien sans hommage. Un comble pour celui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 200 buts inscrits en 301 matches disputés avec le PSG. Un vrai coup dur pour les supporters parisiens qui vouent une relation presque fusionnelle avec l'attaquant uruguayen qui a, quoiqu'il arrive, marqué l'histoire du club fondé en 1972 avec 21 trophées glanés en 7 ans passés au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Mais les histoires d'amour finissent mal en général et le buteur de 33 ans a refusé de prolonger son bail de deux mois au PSG, ce qui lui aurait permis de disputer la fin de la Ligue des Champions. La faute à des rancœurs liées à l'absence de prolongation proposée plus tôt dans la saison et un manque de soutien de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo. Les deux hommes forts ont bien tenté un rapprochement avec le joueur, mais celui-ci n'a pas voulu répondre aux appels de la direction parisienne qui n'a guère apprécié ce silence radio.

Neymar a tenté de convaincre Edinson Cavani... en vain

Cette décision lourde de sens qui va sans doute handicaper Paris dans sa quête du final 8 prévu au mois d'août. Conscients de cela, les joueurs ont décidé de prendre les choses en main. Selon nos informations, ils sont tous allés lui parler pour tenter de le faire changer d'avis. Même Neymar a tenté d'infléchir sa décision... en vain. Edinson Cavani ne veut pas revenir et rien ne pourra lui faire changer d'avis. Forcément, cette prise de position ferme et définitive ne passe pas du tout dans le vestiaire.

S'ils respectent globalement sa décision sur le fond, ils n'apprécient pas du tout la forme et auraient aimé plus d'explications de la part du Matador qui doit encore aller chercher ses affaires au Camp des Loges. D'ailleurs, s'il n'a pas encore choisi sa future destination, le meilleur buteur de l'histoire du PSG discute avec plusieurs clubs. Selon nos informations, l'Atlético de Madrid et l'Inter seraient toujours à l'affût. Ce mardi, Sky Italia indique même qu'il ferait office de plan B pour le FC Barcelone en cas d'échec de la piste Lautaro Martinez. Une raison de plus de ne pas reprendre avec le PSG pour éviter une blessure qui pourrait compromettre sa future destination. Au grand dam de ses désormais anciens coéquipiers qui vont devoir faire sans lui en Ligue des Champions au mois d'août.