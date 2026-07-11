Coupe du Monde 2026, Espagne : Lamine Yamal a retrouvé son meilleur niveau avant les Bleus

L’Espagne a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en dominant la Belgique, grâce à un but sur le fil de Mikel Merino (2-1). Si Lamine Yamal n’a ni marqué ni délivré de passe décisive lors de cette rencontre, le jeune prodige espagnol a tout de même été désigné meilleur Joueur du match par la FIFA. Une récompense qui illustre sa montée en puissance, lui qui avait débuté la compétition en étant blessé et ne parvenait pas à retrouver son meilleur niveau technique.

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Mais contre la Belgique, le prodige du FC Barcelone est monté en puissance avec 6 tirs tentés durant la rencontre, soit le meilleur bilan pour un joueur espagnol dans cette Coupe du Monde. La presse espagnole s’est d’ailleurs montrée unanime pour saluer sa prestation. Les médias locaux ont mis en avant son rôle majeur dans le succès de l’Espagne, soulignant sa participation au premier but, sa capacité à déséquilibrer le bloc belge et l’attention permanente qu’il a mobilisée chez les défenseurs adverses.

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Lamine Yamal est monté en puissance

Les médias ibériques ont également insisté sur sa maturité et son leadership, estimant qu’il a réussi à se montrer décisif sans avoir eu la moindre statistique. « J’espère que cette Coupe du Monde se terminera par des excuses des supporters espagnols à Lamine pour avoir douté de lui. Ce serait le meilleur signe possible », pouvait-on lire sur Marca, bien que l’attaquant du Barça ait « légèrement baissé de régime au fil de la rencontre, sans jamais perdre cette étincelle qui obligeait constamment la Belgique à défendre plutôt qu’à attaquer, toutes les offensives espagnoles sont passées par lui », rappelait Sport.

« La motivation de Lamine est extraordinaire. Dans ces conditions, il est un joueur très dangereux pour les adversaires. Contre le Portugal, il a réalisé un match très complet, se dévouant constamment à l’équipe », avait expliqué Luis de la Fuente, avant d’être salué par Mikel Merino et ses partenaires pour son match. Déjà auteur d’un but mythique pour éliminer la France à l’Euro 2024, Lamine Yamal tentera de revenir définitivement à son meilleur niveau pour encore sortir les Bleus, mardi soir, à Dallas (21 heures), lui qui assure « n’avoir aucune crainte. Nous les avons déjà éliminés. Ce sont deux super équipes, les deux meilleures à mes yeux ».