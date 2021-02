PSG : Marco Verratti et Abdou Diallo de retour à l'entraînement vendredi

Vainqueur du Nîmes Olympique mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter l'Olympique de Marseille pour un nouveau Classique (dimanche à 21h, 24e journée de Ligue 1). Et pour cette rencontre très importante pour les supporters, le club de la capitale va certainement pouvoir compter sur deux joueurs importants.

Comme l'explique Le Parisien, Marco Verratti et Abdou Diallo vont reprendre l'entraînement ce vendredi, deux jours avant le déplacement dans le sud de la France. Pour rappel, le milieu italien et le défenseur français avaient été testés positif au Covid-19 la semaine dernière, et étaient donc isolés.