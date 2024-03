Fraude fiscale, prison : Carlo Ancelotti tape du poing sur la table

Tout va pour le mieux pour Carlo Ancelotti avec le Real Madrid, puisque son équipe pointe en tête de la Liga et a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais en dehors des terrains, c’est un peu plus compliqué, puisqu’on a récemment appris que le Transalpin risque 4 mois et 9 ans de prison en Espagne pour fraude fiscale. Il est accusé de ne pas avoir déclaré des sommes conséquentes sur la période 2015-2016. Après le match contre Leipzig mercredi soir, l’Italien a tenu à s’exprimer sur ce sujet.

« C’est une vieille histoire qui a commencé il y a huit ans où le parquet pensait que j’étais un résident et je pense que je n’étais pas un résident. J’ai déjà payé l’amende, l’argent est déjà au parquet. Les avocats discutent pour trouver une solution. Je suis convaincu que je suis innocent, que je n’étais pas résident en 2015, ils le pensent. Voyons ce que dit le juge », a répondu l’entraîneur italien. Le message est passé.