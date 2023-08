PSG : Christophe Dugarry massacre Marco Verratti

La suite après cette publicité

Marco Verratti pourrait quitter le PSG dans les prochains jours. Et à écouter Christophe Dugarry au micro de RMC Sport, ce ne serait pas une si mauvaise chose. «Pour moi Verratti, c’est terminé. Il a 31 ans. Ça fait onze ans qu’il est là, il n’a jamais pris conscience de ce qu’était la carrière et la vie d’un footballeur professionnel de haut niveau. C’est un choix de vie, moi j’ai fait ce choix-là aussi, j’étais un bon joueur de foot mais j’étais un branleur. Lui c’est un très très bon joueur de foot, on est tous d’accord, il a brillé par son talent et réussi à faire des choses que très peu de milieux de terrain peuvent faire. Mais ce n’est pas un sportif de haut niveau.»

Il a ajouté : «il a réussi pendant onze années à enfumer entraîneurs et dirigeants, les uns après les autres en se faisant prolonger tous les deux ans. La culpabilité revient aussi à ces entraîneurs et dirigeants qui ont été aveuglés par l’immense talent de Marco Verratti. Il aurait fallu être derrière lui, ne pas le lâcher… On l’a laissé dans le no man’s land parisien, il est arrivé de Pescara dans son petit village, il est arrivé à Paris et s’est dit : "c’est magnifique, je suis le plus beau, je suis le plus fort…" Que des compliments sur Verratti et il s’est noyé dans tout ça. Les dirigeants sont les premiers fautifs et ils auraient dû le mener à la baguette pour être le très grand joueur qu’il aurait mérité d’être. Maintenant c’est trop tard, à 31 ans et il ne le comprendra jamais. Donc rideau. Next.» Verratti est rhabillé pour toutes les saisons.