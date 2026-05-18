D1 Arkema : un accord historique pour le football féminin a été signé

L’UNFP et Foot Unis ont annoncé la conclusion d’un accord global pour la mise en place d’une convention collective dédiée au football féminin professionnel en France, applicable à partir du 1er juillet 2026. Cet accord, qualifié d’« historique » par les signataires, est le résultat de plusieurs années de négociations entre les partenaires sociaux, réunissant notamment l’UNFP, Foot Unis, l’UNECATEF et la C2F.

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Cette convention vise à renforcer la structuration, la protection et la reconnaissance des joueuses professionnelles, en posant un cadre commun sur les conditions de travail, la santé et les carrières. Elle intervient après plusieurs mois de tensions et d’alertes des capitaines de D1 Arkema et de Seconde Ligue, qui dénonçaient l’absence persistante d’un tel cadre malgré la création de la Ligue féminine de football professionnel. Les détails de l’accord doivent être précisés dans les prochaines semaines.