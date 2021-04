Alassane Pléa a la cote en Premier League !

Depuis son départ de Nice en 2018, Alassane Pléa a confirmé petit à petit qu’il était capable d’être un attaquant de haut niveau. Avec le Borussia Mönchengladbach, l’attaquant de 28 ans s’est illustré aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions. Preuve en chiffre, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 8 matches de C1 cette année.

Selon les informations du Daily Mail, plusieurs grosses écuries de Premier League s’intéresseraient à Alassane Pléa comme Arsenal et surtout Manchester United. Les Red Devils le verraient bien remplacer un Cavani plus que jamais sur le départ alors que les Gunners pensent à l’après-Aubameyang et Lacazette. Le prix de l'ancien Niçois est estimé à 20 millions d'euros.