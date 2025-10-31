Menu Rechercher
Lucas Beraldo dément ses envies de départ du PSG !

Par Josué Cassé
Alors que certaines rumeurs évoquaient des envies de départ de Lucas Beraldo, le défenseur du PSG a tenu à mettre les choses au clair, ce vendredi soir, sur Instagram. Dans une story publiée il y a quelques minutes, le Brésilien a dénoncé des fake-news à son sujet.

«J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris !» Voilà qui est dit.

