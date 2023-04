OM - Auxerre : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille peut prendre le large en reléguant à quatre unités son plus proche poursuivant le RC Lens qui jouera contre Toulouse ce mardi. Ainsi, les Phocéens défient Auxerre (14e) pour le compte de la 33e journée. A domicile, les joueurs d’Igor Tudor devraient ainsi se présenter en 3-4-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Issa Kaboré et Jonathan Clauss occuperaient les ailes alors que Valentin Rongier et Jordan Veretout composeraient le double pivot. Devant, on retrouverait Cengiz Ünder, Alexis Sanchez et Vitinha.

De son côté, Auxerre s’articule dans un 4-4-2 où Donovan Léon officierait comme dernier rempart. Devant lui, Rayan Raveloson, Jubal, Julian Jeanvier et Isaak Touré constitueraient la défense. Youssouf M’Changama et Birama Touré se retrouveraient dans l’entrejeu avec Gauthier Hein et Gaëtan Perrin dans les couloirs. Devant, M’Baye Niang et Nuno Da Costa devraient être associés en attaque.

