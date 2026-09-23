LdC (F) : l’OL Lyonnes écrase le Servette avec un 8-0 monumental

L’OL Lyonnes a parfaitement lancé sa campagne européenne. Pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions féminine, les joueuses de Jonatan Giráldez ont signé une véritable démonstration sur la pelouse du Servette, au Stade de Genève, en s’imposant très largement (0-8). Les Lyonnaises ont rapidement pris les commandes grâce à un but contre son camp de Laia Ballesté (8e), avant que Marie-Antoinette Katoto ne fasse le show avec un doublé en première période (29e, 40e), tandis que Melchie Dumornay a ajouté un quatrième but juste avant la pause (45e+1).

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Au retour des vestiaires, Katoto a poursuivi son festival pour porter le score à 5-0 dès la 47e minute, avant que Dumornay ne s’offre, elle aussi, un doublé sept minutes plus tard. Laura Strik a ensuite marqué contre son camp (68e), puis l’OL Lyonnes a définitivement scellé cette démonstration avec un dernier but d’Inès Benyahia. Avec ce succès XXL, les Lyonnaises prennent immédiatement la tête de la phase de ligue grâce à leur différence de buts, tandis que le PSG a de son côté débuté par un nul (1-1) sur la pelouse du Real Madrid.