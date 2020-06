OL : Tino Kadewere fait les présentations

La suite après cette publicité

Il a été recruté l'hiver dernier mais avait été laissé en prêt pour terminer la saison avec Le Havre en Ligue 2. C'est donc seulement aujourd'hui que l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, sacré meilleur buteur de deuxième division, a été présenté comme un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais. Selon l'habituelle cérémonie des présentations de joueur à Lyon, il a pu commencer par se présenter et dire son bonheur d'arriver dans ce club.

« Je suis très heureux d'être dans un grand club comme l'OL. J'ai énormément travaillé pour être assis ici. Je remercie le président, Juni et Flo (Maurice, ndlr) et aussi Bruno (Cheyrou, ndlr), qui a été très aimable depuis que je suis arrivé, et les joueurs qui m'ont très bien accueilli », a-t-il commencé par dire, en anglais. La qualité de l'accueil rhodanien s'est aussi traduit par une voiture de fonction alors qu'il a obtenu le permis le jour même, comme l'a raconté, amusé, Jean-Michel Aulas.

« Hier était un grand jour parce que Tino passait son permis de conduire, il l'a obtenu. Vincent (Ponsot, ndlr) lui a octroyé une voiture de fonction. Quand on arrive à Lyon, on grandit avec le temps et l'organisation. Il a fait l'objet d'un transfert significatif au mois de janvier. Il est resté avec le Havre pour terminer la saison et il arrive pour renforcer l'équipe qui va démarrer dès à présent, la préparation pour la C1 et la finale de la Coupe de la Ligue », a expliqué Aulas, confirmant que son joueur était bel et bien qualifié pour la fin de saison 2019-2020.

Un état d'esprit conquérant

Mais à quoi faut-il s'attendre pour lui alors que le secteur offensif de l'OL est bien garni, encore plus avec le retour de blessure de Depay et de Reine-Adelaïde ? Interrogé sur son rôle à venir à Lyon, l'international zimbabwéen de 24 ans a répondu : « dans le football, il y a des remplaçants et des titulaires. Cela dépend de comment je performe à l'entraînement et comment mes coéquipiers performent à l'entraînement. Je suis là pour jouer et je respecte ceux qui sont déjà là. Je ne pense pas encore à ça. Le plus important est d'être bon à l'entraînement et le coach prend sa décision. »

Juninho a ensuite pris la parole pour dire ce qu'il attendait de sa recrue offensive. « Tino est capable de jouer seul devant ou derrière l’attaquant, il aime faire la passe ce n’est pas quelqu'un de gourmand même s’il est attiré par le but. On a joué avec Moussa (Dembélé, ndlr) en pointe, ils sont complémentaires, avec l’arrivée de Karl (Toko-Ekambi, ndlr), on a changé un peu, ça nous a apporté de la profondeur, je ne suis pas inquiet par ça. Il faut changer l'équilibre de l’équipe, l’état d’esprit. Si les joueurs ne sont pas contents d’être là faut qu’ils partent, la saison a pas été idéale, on veut faire quelque chose de meilleur ». Et visiblement, l'état d'esprit conquérant de Tino Kadewere colle bien au nouveau projet.