L’hommage poignant de Jean-Michel Aulas à Fleury Di Nallo

Il y a des personnes qui nous marquent, que l’on n’oubliera jamais, et pour Jean-Michel Aulas, il était important d’adresser quelques mots d’adieu au meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais ce mercredi. En effet, Fleury Di Nallo, alias "le petit prince de Gerland", est décédé à l’âge de 83 ans, comme l’a annoncé L’Équipe ce matin. Avec 222 réalisations, Di Nallo avait passé près de quinze ans à Lyon et l’ancien président rhodanien a voulu lui rendre hommage via son compte X.

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« Fleury, tu as été l’un des plus grands de notre Olympique Lyonnais. Un homme fidèle, passionné, profondément attaché à ce club et à ses valeurs. Tu étais aussi le meilleur ami de Bernard, parti il y a moins d’un an… Aujourd’hui, c’est une immense tristesse qui nous touche encore. Tu vas nous manquer terriblement. J’aime imaginer que vous allez vous retrouver là-haut, en paix, fiers de tout ce que vous avez construit et transmis à l’OL au fil des années », a indiqué JMA.