Benfica : Gianluca Prestianni ovationné pour son retour

De retour dans le onze contre Gil Vicente (1-2) après avoir manqué le déplacement au Bernabéu en raison de la suspension infligée par l’UEFA à la suite de l’affaire de racisme sur Vinicius Jr, Gianluca Prestianni a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des supporters du Benfica. Dès l’arrivée du bus au stade, l’Argentin a été le joueur le plus ovationné par les fans lisboètes, heureux de le retrouver. Un soutien qui ne s’est pas démenti au fil de la rencontre, chaque prise de balle étant saluée par des applaudissements nourris selon O Jogo.

Remplacé en cours de match par Lukebakio, Prestianni a de nouveau eu droit à une belle marque d’affection en quittant la pelouse, sous les acclamations du public. Installé sur le banc, il a immédiatement bondi pour célébrer – le premier – le but victorieux de Schjelderup. Plus tôt dans la partie, le jeune ailier avait aussi affiché son sang-froid en intervenant pour calmer une altercation entre Dedic et l’entraîneur adverse César Peixoto, confirmant son implication totale dans la dynamique collective…