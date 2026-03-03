Menu Rechercher
Commenter 13
Liga Portugal

Benfica : Gianluca Prestianni ovationné pour son retour

Par Allan Brevi
1 min.
Benfica vs Real Madrid @Maxppp
Gil Vicente 1-2 Benfica

De retour dans le onze contre Gil Vicente (1-2) après avoir manqué le déplacement au Bernabéu en raison de la suspension infligée par l’UEFA à la suite de l’affaire de racisme sur Vinicius Jr, Gianluca Prestianni a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des supporters du Benfica. Dès l’arrivée du bus au stade, l’Argentin a été le joueur le plus ovationné par les fans lisboètes, heureux de le retrouver. Un soutien qui ne s’est pas démenti au fil de la rencontre, chaque prise de balle étant saluée par des applaudissements nourris selon O Jogo.

La suite après cette publicité

Remplacé en cours de match par Lukebakio, Prestianni a de nouveau eu droit à une belle marque d’affection en quittant la pelouse, sous les acclamations du public. Installé sur le banc, il a immédiatement bondi pour célébrer – le premier – le but victorieux de Schjelderup. Plus tôt dans la partie, le jeune ailier avait aussi affiché son sang-froid en intervenant pour calmer une altercation entre Dedic et l’entraîneur adverse César Peixoto, confirmant son implication totale dans la dynamique collective…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Gianluca Prestianni

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier