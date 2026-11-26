UEFA Europa League
OM : Bruno Genesio s’offre un record
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@Maxppp
Bruno Genesio entre un peu plus dans l’histoire du football français après la courte victoire de l’OM, ce jeudi soir, face au Levski Sofia (1-0). Avec désormais 42 victoires en compétitions européennes, toutes Coupes d’Europe confondues, l’entraîneur français devient le technicien ayant remporté le plus de matches européens à la tête de clubs français.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 20:42
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Avec 4️⃣2️⃣ 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝗱’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗻𝗱𝘂𝗲𝘀, Bruno Genesio devient l’entraîneur comptant le plus de victoires en compétitions européennes à la tête de clubs français 👏
Avec 4️⃣2️⃣ 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝗱’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗻𝗱𝘂𝗲𝘀, Bruno Genesio devient l’entraîneur comptant le plus de victoires en compétitions européennes à la tête de clubs français 👏
Cette performance vient récompenser le parcours européen du technicien, passé notamment par l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC. Un record symbolique qui confirme la régularité et la capacité de Bruno Genesio à faire briller ses équipes sur la scène continentale.
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