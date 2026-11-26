Bruno Genesio entre un peu plus dans l’histoire du football français après la courte victoire de l’OM, ce jeudi soir, face au Levski Sofia (1-0). Avec désormais 42 victoires en compétitions européennes, toutes Coupes d’Europe confondues, l’entraîneur français devient le technicien ayant remporté le plus de matches européens à la tête de clubs français.

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Cette performance vient récompenser le parcours européen du technicien, passé notamment par l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC. Un record symbolique qui confirme la régularité et la capacité de Bruno Genesio à faire briller ses équipes sur la scène continentale.