Real Madrid : Franco Mastantuono a plus de 12 offres sur la table

En rejoignant le Real Madrid il y a un an, Franco Mastantuono (18 ans) a vécu un rêve éveillé. Prêt à faire le grand saut vers l’Europe après avoir fait ses classes avec brio à River Plate, le surdoué argentin a bien commencé son aventure madrilène. Titularisé à plusieurs reprises par Xabi Alonso, il a fini par sortir du onze de départ. Sa situation ne s’est pas franchement arrangée sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, qui a préféré d’autres options. Au final, Mastantuono a terminé l’exercice précédent avec un bilan de 3 buts et 1 assist en 35 matches toutes compétitions confondues, dont 17 en tant que titulaire.

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Tout cela ne lui a pas permis de se faire une place dans la liste de l’Argentine pour la Coupe du Monde 2026. Beaucoup pensaient que le natif d’Azul serait du voyage. Mais Lionel Scaloni, qui a mené la sélection jusqu’à la finale, a opté pour d’autres profils. Un énorme coup dur pour le jeune international argentin qui vit un été 2026 très compliqué. De retour à Madrid, il jouait très gros avec l’arrivée du nouveau staff mené par José Mourinho. En effet, certains médias espagnols ont annoncé qu’un départ sous la forme d’un prêt était à l’étude. Seul le Portugais pouvait changer son destin.

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Mastantuono a la cote

Mais ce ne sera pas le cas. Le joueur de 18 ans va s’en aller sous la forme d’un prêt sans option d’achat, sur le même modèle qu’Endrick avec l’OL la saison dernière. L’idée est qu’il retrouve régulièrement du temps de jeu et poursuive sa progression dans un club d’un bon niveau. Et justement, il a l’embarras du choix concernant sa future destination. AS explique que plus d’une douzaine de clubs se sont manifestés pour l’accueillir cet été. River Plate a tenté le coup pour le faire revenir. Mais le média espagnol assure que cette piste est écartée puisque le joueur et le Real Madrid ont convenu qu’il resterait en Europe.

Plusieurs écuries sont intéressées et lui exposent leur projet. Le clan Mastantuono et son club étudient chaque proposition avec minutie afin de faire le bon choix. Si Côme a été un temps sur le coup, le club s’est retiré. En revanche, l’AC Milan, la Fiorentina et l’AS Roma sont sur le dossier. Plusieurs clubs anglais sont aussi séduits. Un temps intéressé, Fulham s’est toutefois retiré. En France, Rennes s’était renseigné à son sujet. En Espagne, il a été lié à Villarreal. AS précise que le Real Madrid et l’Argentin veulent trancher au plus vite pour que le joueur puisse rejoindre au plus vite son nouveau point de chute. Une décision est d’ailleurs attendue avant la fin de cette semaine.