OM-Rennes vous fait gagner 2600 €

L'OM est une équipe aux deux visages. Un début de saison canon en Ligue 1 (6 victoires et un nul), mais une entame catastrophique en Ligue des Champions (2 défaites en autant de matches). Alors forcément, la bande à Igor Tudor va être attendue au tournant ce dimanche à l'Orange Vélodrome pour un choc face au Stade Rennais, une autre équipe européenne, actuelle 6e de Ligue 1, mais déjà à 8 points du club phocéen. Autant dire que le club breton jouera sa carte à fond, mais pourrait être un peu émoussé après sa fin de match compliquée face au Fenerbahce ce jeudi soir.

victoire de l'OM 2-1 contre Rennes (cote à 8,50)

En Ligue 1, l'OM est intenable, et a remporté ses 4 matches à domicile. Mais souvent, l'écart est minime comme lors des rencontres face à Nantes ou face à Lille qui se sont terminées sur un score de 2-1. À FM, on imagine une fois de plus ce score. Rennes, devrait jouer crânement sa chance, mais pourrait être émoussé après avoir terminé son match à 10 face au Fenerbahce en Ligue Europa. Marseille, qui aura eu deux jours de repos en plus, voudra se remettre la tête à l'endroit après son non-match face à Francfort.

but de Martin Terrier (cote à 3,25)

L'attaquant français, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps en Equipe de France, a été intenable face au Fenerbahce et a prouvé sa grande forme actuelle, lui qui reste sur deux buts inscrits lors de ses deux derniers matches. Une fois encore, l'homme aux 21 buts inscrits l'an dernier en L1, devrait être un poison pour une défense marseillaise plutôt fébrile ces dernières semaines.

Rennes mène à la mi-temps, mais perd le match (cote à 26,00)

Ce n'est un secret pour personne, l'attaque de Rennes est l'un des points forts de l'équipe. Dès lors, voir le club breton ouvrir le score face à une équipe marseillaise en plein doute après sa défaite en Ligue des Champions est une forte possibilité. Oui, mais voilà. Défensivement, Rennes n'est plus aussi souverain que l'an passé malgré le renfort de Steve Mandanda dans les buts. La charnière centrale Theate-Rodon est friable et encaisse plus d'un but par match en moyenne. Et le match de Ligue Europa joué jeudi soir risque de faire mal aux jambes bretonnes en seconde période. Tout le contraire de l'OM qui aura joué deux jours plus tôt et qui devrait prendre le dessus physiquement durant le second acte sur Rennes et renverser le score.

(*cotes soumises à variations)