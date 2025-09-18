L’ancien de l’OL Fred trouve un premier job de coach !
Fred, ancien international brésilien et l’une des plus grandes idoles de l’histoire du Fluminense, entame un nouveau chapitre de sa carrière dans le football. L’ancien attaquant de l’OL a été nommé entraîneur de l’équipe des moins de 18 ans du Fortaleza, club de Série A brésilienne. L’annonce a été faite dans la nuit de jeudi, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club et de Fred lui-même, dans laquelle il apparaît déjà en train de diriger des activités et d’interagir avec les jeunes joueurs. « Je suis motivé, impatient de vivre le club au quotidien et prêt à me consacrer pleinement pour honorer ses couleurs et ses valeurs. C’est le Fortaleza, nous sommes ensemble », a-t-il déclaré dans la vidéo.
O Fortaleza anunciou o ídolo do Fluminense, Fred, como novo técnico da categoria de base do Leão! O ex-atacante passou os últimos meses na Europa estudando e tirando a certificação de treinador.
Le Brésilien arrive préparé à son rôle, ayant récemment obtenu sa Licence A à la CBF Academy selon le quotidien brésilien Lance!. Avant de se lancer officiellement sur le banc, Fred résidait à Londres, après avoir quitté en août 2024 son poste de directeur de planification au Fluminense. Durant sa période de dirigeant, il a contribué aux succès récents du club carioca, notamment le championnat de l’État de Rio en 2023, la Copa Libertadores 2023 et la Recopa Sud-Américaine 2024. Âgé de 41 ans, le meilleur buteur historique du Fluminense avec 199 réalisations en matchs officiels se tourne désormais vers la formation des jeunes.
