OL : l’explication de John Textor sur le cas Juninho

Nommé officieusement conseiller sportif de John Textor en novembre dernier, la légende brésilienne de l’OL, Juninho, n’a jamais réellement été officialisée. Du moins, son retour dans les bureaux lyonnais, après son départ en 2020, semble pour le moins discret. Mais dans un entretien accordé au journal L’Équipe, Textor a tenu à revenir sur l’importance du Brésilien dans le quotidien du club. C’est du moins ce qu’a essayé d’expliquer l’Américain de 58 ans.

«J’ai été très heureux de ressentir l’intérêt et l’affection de Juninho, et il a clairement fait savoir qu’il se souciait profondément de son club. La porte lui reste ouverte pour accéder à un rôle formel à tout moment. Je pense que sa vie à Rio est remarquable, surtout avec sa famille qui s’agrandit, et je pense qu’il est sage pour lui de protéger l’équilibre qu’il a atteint dans la vie. Il n’a pas besoin d’avoir un rôle formel pour être une grande ressource pour nous, et le fait qu’il vive dans mon quartier préféré à Rio est extrêmement pratique pour le développement de notre relation», a-t-il déclaré.