LdC, Newcastle : les gros regrets d’Eddie Howe

Newcastle avait pris le meilleur départ dans cette rencontre face à l’OM mais c’est bel et bien le club de la Canebière qui a fini par l’emporter 2-1 dans cette 5e journée de Ligue des Champions. «C’est ennuyeux. On avait une position forte au début du match. On ne s’attendait pas à ce qu’ils marquent aussi vite. Ça nous arrive de concéder des buts, mais Nick Pope nous a sauvé beaucoup de fois, analyse Eddie Howe après la rencontre. Il y a beaucoup de déception ce soir, on a fait beaucoup de choses justes mais Marseille a bien joué. On a mené pendant une mi-temps, on a concédé une vingtaine de tirs. Perdre à l’extérieur fait mal. Il faut profiter des opportunités pour apprendre. Il y a beaucoup de frustration et on aurait mérité mieux. C’était un match de haut niveau. On a su se défendre face à l’atmosphère hostile.»

La suite après cette publicité

Le coach anglais regrette que son équipe n’ait pas réussi à confirmer l’entame du match. Selon lui, les deux buts d’Aubameyang dès le retour des vestiaires ont changé la donne. «C’était une bonne atmosphère. Le début de deuxième mi-temps, on n’a pas su réagir comme il fallait après le premier but. On a été pris à revers. On va revoir ce match, il y a des choses à changer. Il aurait fallu aller plus de l’avant. Ça aurait été crucial pour nous de marquer un deuxième but.» Au lieu de ça, les attaquants des Magpies se sont longtemps heurtés à un Rulli des grands soirs. Newcastle est 8e ce soir au classement de la Ligue des Champions.