Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

LdC, Newcastle : les gros regrets d’Eddie Howe

Par Maxime Barbaud
1 min.
Howe @Maxppp
Marseille 2-1 Newcastle

Newcastle avait pris le meilleur départ dans cette rencontre face à l’OM mais c’est bel et bien le club de la Canebière qui a fini par l’emporter 2-1 dans cette 5e journée de Ligue des Champions. «C’est ennuyeux. On avait une position forte au début du match. On ne s’attendait pas à ce qu’ils marquent aussi vite. Ça nous arrive de concéder des buts, mais Nick Pope nous a sauvé beaucoup de fois, analyse Eddie Howe après la rencontre. Il y a beaucoup de déception ce soir, on a fait beaucoup de choses justes mais Marseille a bien joué. On a mené pendant une mi-temps, on a concédé une vingtaine de tirs. Perdre à l’extérieur fait mal. Il faut profiter des opportunités pour apprendre. Il y a beaucoup de frustration et on aurait mérité mieux. C’était un match de haut niveau. On a su se défendre face à l’atmosphère hostile.»

La suite après cette publicité

Le coach anglais regrette que son équipe n’ait pas réussi à confirmer l’entame du match. Selon lui, les deux buts d’Aubameyang dès le retour des vestiaires ont changé la donne. «C’était une bonne atmosphère. Le début de deuxième mi-temps, on n’a pas su réagir comme il fallait après le premier but. On a été pris à revers. On va revoir ce match, il y a des choses à changer. Il aurait fallu aller plus de l’avant. Ça aurait été crucial pour nous de marquer un deuxième but.» Au lieu de ça, les attaquants des Magpies se sont longtemps heurtés à un Rulli des grands soirs. Newcastle est 8e ce soir au classement de la Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Newcastle
Eddie Howe

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Newcastle Logo Newcastle
Eddie Howe Eddie Howe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier