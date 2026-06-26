Coupe du Monde 2026 : le Sénégal et l’Algérie sont en panique totale !

Le nouveau format de la Coupe du Monde offre des séances de mathématique où il faut sortir la calculatrice. Avec huit billets attribués aux meilleurs troisièmes, chaque résultat a des répercussions sur plusieurs groupes. La victoire de l’Équateur contre l’Allemagne a ainsi permis à la Tri de valider sa qualification pour les seizièmes de finale avec une 3e place avec 4 points, tandis que le match nul entre l’Australie et le Paraguay (0-0) a également eu un impact considérable. Grâce à ses quatre points, l’Albirroja est pratiquement assurée de poursuivre l’aventure (99,9% de chance), au même titre que la Suède et la Bosnie-Herzégovine. Un scénario qui a totalement rebattu les cartes dans la lutte pour les derniers tickets.

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Les conséquences sont immédiates. Avec le Paraguay quasiment qualifié, les probabilités des autres prétendants ont fortement chuté. Les chances de la Corée du Sud de terminer parmi les meilleurs troisièmes ont ainsi baissé de 14 %, tandis que celles de l’Algérie et du Sénégal ont reculé de 7 %. Les Lions de la Teranga sont aujourd’hui dans la situation la plus délicate. Opposés à l’Irak lors de leur dernier match, ils devront impérativement s’imposer et même assez largement. Mais même un succès pourrait ne pas suffire. En effet, plusieurs autres sélections peuvent encore terminer troisièmes avec quatre points, soit un de plus que le maximum que pourrait atteindre le Sénégal. Même en dépassant l’Écosse ou la Corée du Sud à la différence de buts, les hommes de Pape Thiaw resteraient dépendants des résultats des autres groupes avant de connaître leur sort.

Un classement qui change vite

Du côté de l’Algérie, la pression est également montée d’un cran. Les Fennecs occupent actuellement la septième place du classement provisoire des meilleurs troisièmes, sur huit qualifiés. Longtemps, certains supporters se demandaient même s’il ne valait pas mieux éviter une victoire contre l’Autriche afin de conserver la troisième place du groupe et esquiver un éventuel seizième de finale face à l’Espagne (au profit de la Suisse). Une hypothèse qui paraît désormais beaucoup trop risquée. Une défaite pourrait pratiquement condamner les hommes de Vladimir Petkovic, selon les autres résultats, alors que de nouvelles équipes à quatre points pourraient encore surgir dans plusieurs groupes. À l’inverse, un point suffirait quasiment à sécuriser leur qualification.

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Le duel face à l’Autriche prend ainsi une dimension toute particulière. Sportivement, il aura déjà un parfum de revanche, quarante-quatre ans après le célèbre « match de la honte » du Mondial 1982. Mais l’enjeu est désormais bien plus important. Avant les rencontres de jeudi, l’Algérie disposait encore d’environ 77 % de chances de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Désormais, cette probabilité est tombée à près d’une chance sur deux (52%). Les Fennecs gardent leur destin entre leurs mains, mais la marge d’erreur s’est considérablement réduite. Quant au Sénégal, il devra non seulement faire son travail contre l’Irak, mais aussi espérer une série de résultats favorables ailleurs. Enfin, l’Ecosse, 8e (sur 8) au classement des meilleurs troisièmes semble quasiment condamné à l’élimination désormais.