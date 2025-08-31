Habib Diallo s’engage enfin avec le FC Metz !

C’est désormais officiel, Habib Diallo fait son retour au FC Metz cinq ans après son départ. L’attaquant sénégalais de 30 ans, qui évoluait depuis 2023 à Al-Shabab en Arabie Saoudite, s’est engagé de nouveau avec le club grenat. Déjà présent à Paris pour soutenir ses futurs coéquipiers face au PFC, il s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire messine.

Lors de son premier passage en Moselle, Diallo avait inscrit 48 buts en 116 matchs, laissant une trace importante dans l’histoire récente du club. Dans un contexte où les Messins restent muets offensivement après deux défaites consécutives en Ligue 1, son retour représente un renfort de poids pour l’effectif de Stéphane Le Mignan.