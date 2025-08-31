Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Habib Diallo s’engage enfin avec le FC Metz !

Par Allan Brevi
1 min.
Habib Diallo @Maxppp

C’est désormais officiel, Habib Diallo fait son retour au FC Metz cinq ans après son départ. L’attaquant sénégalais de 30 ans, qui évoluait depuis 2023 à Al-Shabab en Arabie Saoudite, s’est engagé de nouveau avec le club grenat. Déjà présent à Paris pour soutenir ses futurs coéquipiers face au PFC, il s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire messine.

La suite après cette publicité
FC Metz ☨
𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼 est Messin 🫡

🤩 Fensch Voyages vous présente notre nouvelle recrue (s'il faut encore la présenter) 🔛
Voir sur X

Lors de son premier passage en Moselle, Diallo avait inscrit 48 buts en 116 matchs, laissant une trace importante dans l’histoire récente du club. Dans un contexte où les Messins restent muets offensivement après deux défaites consécutives en Ligue 1, son retour représente un renfort de poids pour l’effectif de Stéphane Le Mignan.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Metz
Habib Diallo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Habib Diallo Habib Diallo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier