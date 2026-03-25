Chelsea tient son premier renfort de 2026-27

Si l’avenir de Liam Rosenior fait parler en Angleterre, Chelsea a tranché. Selon The Telegraph, il restera sur le banc cette saison et la suivante, sauf catastrophe. Le média anglais en a profité pour faire un point sur le mercato à venir. Ainsi, on apprend que les Blues veulent recruter un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant, soit un joueur par ligne.

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En ce qui concerne la question du gardien de but, la direction et le staff n’ont pas encore tranché sur la nécessité ou non d’en recruter un. En revanche, ils sont déjà d’accord sur le fait de faire revenir Mike Penders de son prêt à Strasbourg. Il connaît bien Rosenior, qui lui donnera l’opportunité de décrocher le poste de numéro 1. Robert Sanchez et Filip Jorgensen n’ont pas totalement convaincu dans la capitale anglaise.